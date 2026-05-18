İlkin Aydın: Umarım bizim için keyifli olur

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek. Bu turnuva öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basınla bir araya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen medya gününde başantrenör Daniele Santarelli ve oyunculardan İlkin Aydın açıklamalarda bulundu.

''ÇOK GÜZEL BİR YAZ GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

Yaz boyunca iyi işler çıkarmak istediklerini belirten Santarelli, “Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Benim Filenin Sultanları ile birlikte 4’üncü yaz. Teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar benden önce başladılar. Ben kendi kulübüm dolayısıyla geç katılabildim. Geldiğim zaman takımın seviyesi çok iyiydi. Burada genç oyuncularla, bu takımla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve keyif alıyorum. Diliyorum ki yaz boyunca iyi işler çıkartabiliriz. İtalya’da turnuva başlayacağız. Orada seviye yüksek olacak, güçlü takımlarla oynayacağız. Gün ve gün hem oyun tempomuzu hem de seviyemizi arttırarak çok güzel bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

''BAŞARMAK İSTEDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR''

Turnuvalarda hayallerini gerçekleştirme hedefinde olduklarını belirten İtalyan başantrenör, “Konuşmamın ilk bölümünde yazın ilk bölümünden bahsettim. Tabii ki ikinci bölümde VNL finalleri ve asıl hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası var. Bir anda yazın sonunu düşünmek, konuşmak doğru olmaz. Gün ve gün giderek hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki başarmak istediğimiz çok şey var. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzun farkındayız. Dünya ve Avrupa’daki takımların ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Biz de onlarla mücadele edebilmek için savaşacağız. Umuyoruz ki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yaz olacak” dedi.

İLKİN AYDIN: UMARIM BİZİM İÇİN KEYİFLİ OLUR

Genç bir ekip olduklarına vurgu yapan milli voleybolcu İlkin Aydın, “Gerçekten zor bir lig sezonundan çıktık. Herkesin yaklaşık 10 gün dinlenmesi oldu. Şu an yavaş yavaş toplanıyoruz. Genç bir ekibiz. İtalya’da daha fazla birbirimizi tanıma fırsatımız olacak diye düşünüyorum. Geçen sene genç bir ekiple ilk haftada 4’te 4 yapmıştık. Umarım bizim için keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde göstermeye çalışacağız” sözlerini sarf etti. (DHA)