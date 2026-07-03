İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. etap maçları için Japonya'ya gitti.



Millilerimizi taşıyan uçak Japonya'ya iner inmez İlkin Aydın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İlkin, yaptığı gösteride "Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'la ilgili paylaşım yaptı.



Paylaşımına Deniz Göktaş'ın fotoğrafını koyan İlkin, "Düşünce özgürlüğü, sadece sizinle aynı düşünenlerin konuşabilmesi değildir" ifadesini kullandı.

MİLLİ TAKIM JAPONYA'DA 4 MAÇA ÇIKACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta 4 maça çıkacak. Filenin Sultanları'nın Japonya'daki maç programı Türkiye saati ile şöyle:

8 Temmuz Çarşamba

06.00 Polonya - Türkiye

10 Temmuz Cuma

07.00 ABD - Türkiye

11 Temmuz Cumartesi

13.20 Japonya - Türkiye

12 Temmuz Pazar

09.30 Tayland - Türkiye

Karşılaşmalar TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.