İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu
Filenin Sultanları Milletler Ligi için Japonya'ya gitti. İlkin Aydın'dan uçak iner inmez Deniz Göktaş paylaşımı geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. etap maçları için Japonya'ya gitti.
Millilerimizi taşıyan uçak Japonya'ya iner inmez İlkin Aydın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İlkin, yaptığı gösteride "Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'la ilgili paylaşım yaptı.
Paylaşımına Deniz Göktaş'ın fotoğrafını koyan İlkin, "Düşünce özgürlüğü, sadece sizinle aynı düşünenlerin konuşabilmesi değildir" ifadesini kullandı.
MİLLİ TAKIM JAPONYA'DA 4 MAÇA ÇIKACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta 4 maça çıkacak. Filenin Sultanları'nın Japonya'daki maç programı Türkiye saati ile şöyle:
8 Temmuz Çarşamba
06.00 Polonya - Türkiye
10 Temmuz Cuma
07.00 ABD - Türkiye
11 Temmuz Cumartesi
13.20 Japonya - Türkiye
12 Temmuz Pazar
09.30 Tayland - Türkiye
Karşılaşmalar TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.