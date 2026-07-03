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Halk TV Spor İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu

İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu

Filenin Sultanları Milletler Ligi için Japonya'ya gitti. İlkin Aydın'dan uçak iner inmez Deniz Göktaş paylaşımı geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. etap maçları için Japonya'ya gitti.

İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu - Resim : 1
Millilerimizi taşıyan uçak Japonya'ya iner inmez İlkin Aydın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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İlkin, yaptığı gösteride "Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'la ilgili paylaşım yaptı.

İlkin Aydın Japonya'ya iner inmez paylaştı: Deniz Göktaş'ın fotoğrafını da koydu - Resim : 3
Paylaşımına Deniz Göktaş'ın fotoğrafını koyan İlkin, "Düşünce özgürlüğü, sadece sizinle aynı düşünenlerin konuşabilmesi değildir" ifadesini kullandı.

MİLLİ TAKIM JAPONYA'DA 4 MAÇA ÇIKACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta 4 maça çıkacak. Filenin Sultanları'nın Japonya'daki maç programı Türkiye saati ile şöyle:
8 Temmuz Çarşamba
06.00 Polonya - Türkiye
10 Temmuz Cuma
07.00 ABD - Türkiye
11 Temmuz Cumartesi
13.20 Japonya - Türkiye
12 Temmuz Pazar
09.30 Tayland - Türkiye

Karşılaşmalar TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İlkin Aydın Filenin Sultanları Deniz Göktaş
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