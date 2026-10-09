İlkay Gündoğan’dan Barcelona sorusuna olay yanıt! Sözleri gündem oldu

Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan, maçın ardından kendisine yöneltilen Barcelona sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılarak hanesine üç puan yazdırdı. Karşılaşmada Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ise süre alamadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Karşılaşmanın ardından koridorda basın mensuplarıyla karşılaşan İlkay Gündoğan’a, Barcelona maçıyla ilgili bir soru yöneltildi. Bir gazetecinin tecrübeli futbolcuya “Barcelona maçına hazır mısın?” diye sorması üzerine Gündoğan’ın verdiği yanıt dikkat çekti.

35 yaşındaki futbolcu, soruya “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” ifadeleriyle karşılık verdi. Gündoğan’ın bu sözleri, karşılaşmada süre alamamasının ardından gündeme taşındı.

BU SEZON GALATASARAY’DA 11 DAKİKA OYNADI

Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bu sezon forma şansı bulduğu maçlarda sınırlı süre aldı. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar iki karşılaşmada görev yaparken toplam 11 dakika sahada kaldı.

Kasımpaşa karşısında da süre alamayan İlkay Gündoğan’ın Barcelona maçıyla ilgili soruya verdiği yanıt, tecrübeli oyuncunun takım içerisindeki mevcut forma süresini yeniden gündeme getirdi.