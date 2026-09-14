İlk maçında eski takımına çelmeyi taktı: Sonra da tebrik etti

TFF 1. Lig'de kötü bir başlangıç yapan Esenler Erokspor, 7. hafta öncesi teknik direktör değişimi yaptı.

İstanbul ekibi, Mustafa Gürsel'in yerine Hikmet Karaman'ı getirdi. Hikmet Karaman, Iğdır FK'daki CEO'luk görevini bırakarak teknik direktörlüğe geri döndü.

Karaman ilk maçında deplasmanda eski takımı Bursaspor karşısına çıktı. Karaman, ilk maçında şampiyonluğa oynayan eski takımına çelmeyi taktı. Sonra da tebrik etti.

2-2 biten maçtan sonra Karaman, şunları söyledi:

"Eksiklerimiz çoktu. İyi mücadele ettik. Geri düştük, çabuk beraberliği yakaladık. Bu atmosferde hiç kolay değil. Oyunun ikinci yarısı özellikle Bursaspor'un etkili oynadığı ve topa sahip olduğu anlarda bizim de bazı pozisyonlarda şanslı olmamız ve iyi mücadele etmemiz önemliydi. Bugün maçın belli bölümlerinde hücum oyuncularımız olsaydı, oyunun git gel bölümlerinde skoru bize de çevirebilirdik. Bursaspor iyi bir takım, tebrik ediyorum. Önemli bir rakip karşısında 2 gol atmak ve 1 puanla ayrılmak sonraki maç için motivasyon olarak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Birçok varyasyon denedik. Çok basit gol yedik. Bugün 5-6 net gol pozisyonumuz vardı. İki farklı üstünlüğü yakalasak, maç çok farklı bir yere gidebilirdi. İstekten, arzudan ve coşkudan memnunum. Sadece finali yapamadığımız için iki değerli puan kaybettik. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Önümüzdeki maçı kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz. Biz içeride ve dışarıda baskılı oynuyoruz. Biraz riskli oynuyoruz. Bol pozisyonlu, bol gollü maçlar oynamak istiyoruz. En ufak bir dalgınlıkta rakip cezayı kesiyor. Bugünkü problem gol atamamak. Rakibe verirsiniz ama 2 gol vermemeniz gerekiyor. Farklı galibiyet alabileceğimiz bir karşılaşmaydı ama maalesef 2 puan verdik."