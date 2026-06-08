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İlk kez Abana'ya gelecekler

Kastamonu'nun Abana ilçesi, bu yıl ilk kez Liseler Arası Plaj Voleybolu Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak. Yetkililerin sahayı incelemesiyle ilk kez düzenlenecek organizasyon hazırlıkları başladı.

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İlk kez Abana'ya gelecekler

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla bu yıl Liseler Arası Plaj Voleybolu Müsabakaları ilk kez Abana'da düzenlenecek. İlçe, kum sahası ve kıyı atmosferiyle genç sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor.

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İLK KEZ GELECEKLER

Müsabakaların gerçekleştirileceği alan, yetkililer tarafından yerinde incelendi. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, Okul Sporları Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Adatepe ile Abana Belediye Başkanı Seda Oyar katıldı.

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GENÇLERE BAŞARI DİLEDİ

Abana Belediyesi yaptığı açıklamada, organizasyonun genç sporcuları bir araya getireceğini vurgulayarak müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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