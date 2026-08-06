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İlk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İlk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk haftasının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde ilk haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

21.30 Boluspor-Manisa FK: Alpaslan Şen

8 AĞUSTOS CUMARTESİ:

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor: Burak Demirkıran
19.00 Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir

9 AĞUSTOS PAZAR:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: Melek Dakan
21.30 Vanspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Bodrum FK-Bursaspor: Yiğit Arslan

10 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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