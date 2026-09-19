Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor İlhan Fakılı tarihe geçiyor

İlhan Fakılı tarihe geçiyor

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu İlhan Fakılı, Golden Boy Web oylamasının üçüncü turunda önemli bir başarı elde etti. Genç oyuncu, kullanılan oyların yüzde 72'sini tek başına alarak turu zirvede tamamladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İlhan Fakılı tarihe geçiyor

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yeteneği İlhan Fakılı Golden Boy Web oylamasının üçüncü turunda liderliği kaptı. Genç yeteneğin oy sayısının 138 bin 797 olduğu belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun elde ettiği yüksek oy oranı liderliği kazandı.

CUBARSİ'Yİ DE GERİDE BIRAKTI

Oylamada İlhan Fakılı'nın rakipleri arasında Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsí'nin de bulunduğu ifade edildi. İspanyol futbolcuya ülkesinden yoğun destek gelmesine rağmen Fakılı'nın aldığı oylarla öne çıktığı aktarıldı.

114 yıllık kulüp yasak müjdesini verdi114 yıllık kulüp yasak müjdesini verdi

HEDEF GOLDEN BOY WEB ÖDÜLÜ

Golden Boy Web ödülü için yarışını sürdüren İlhan Fakılı, kalan turlarda da yüksek oy oranını koruması halinde ödülün en güçlü adayları arasında yer alabilecek.
Daha önce Kenan Yıldız'ın 2024, Jude Bellingham'ın ise 2023 yılında kazandığı Golden Boy Web ödülünde Fakılı'nın yolculuğu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro