İlhan Fakılı tarihe geçiyor

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yeteneği İlhan Fakılı Golden Boy Web oylamasının üçüncü turunda liderliği kaptı. Genç yeteneğin oy sayısının 138 bin 797 olduğu belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun elde ettiği yüksek oy oranı liderliği kazandı.

CUBARSİ'Yİ DE GERİDE BIRAKTI

Oylamada İlhan Fakılı'nın rakipleri arasında Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsí'nin de bulunduğu ifade edildi. İspanyol futbolcuya ülkesinden yoğun destek gelmesine rağmen Fakılı'nın aldığı oylarla öne çıktığı aktarıldı.

HEDEF GOLDEN BOY WEB ÖDÜLÜ

Golden Boy Web ödülü için yarışını sürdüren İlhan Fakılı, kalan turlarda da yüksek oy oranını koruması halinde ödülün en güçlü adayları arasında yer alabilecek.

Daha önce Kenan Yıldız'ın 2024, Jude Bellingham'ın ise 2023 yılında kazandığı Golden Boy Web ödülünde Fakılı'nın yolculuğu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.