Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Iga Swiatek tur atladı

Iga Swiatek tur atladı

Tek kadınların dünya 3 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Fransa Açık'ta Polonyalı Magda Linette'i yenerek 4. tura yükselmeyi başardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Iga Swiatek tur atladı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 3 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde 3. tur maçları oynandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

SWIATEK SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Tek kadınlarda 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Polonyalı Magda Linette'i 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya 1 numarası Sinner erken veda ettiDünya 1 numarası Sinner erken veda etti

Çek Marie Bouzkova ile karşılaşan Rus Mirra Andreeva (8), korttan 2-0 (6-4, 6-2) galip ayrıldı.

Ukraynalı Marta Kostyuk (15) ise İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-4 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Wang Xiyu da Ukraynalı Yuliia Starodubtseva karşısında 6-3, 7-5'lük setlerle 2-0 galip geldi ve 4. tura kaldı.

RUBLEV VE CARRENO BUSTA 4. TURDA

Tek erkeklerde Rus Andrey Rublev (11), Portekizli Nuno Borges'i 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

İspanyol Pablo Carreno Busta ise Arjantinli Thiago Agustin Tirante'yi 3-1 (7-6, 7-5, 3-6, 6-4) yendi ve yoluna devam etti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tenis Fransa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro