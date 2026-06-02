Icardi'nin neden işi yokuşa sürdüğü belli oldu: İşte bu yüzden Galatasaray'ı kabul etmiyor

Galatasaray'da gündem Mauro Icardi. Sarı kırmızılılar Arjantinli futboluyla biten sözleşmesini uzatmak için masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Icardi'nin dev bir kulübün transfer listesinde olduğu ortaya çıktı.

Mauro Icardi, sezon biter bitmez tatile çıkmış, daha sonra sözleşme görüşmesi için İstanbul'a dönmüştü. Ancak yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Galatasaray yönetiminin Icardi'ye 5 milyon euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Şimdiye kadar yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

İTALYAN BASINI İLGİLENEN TAKIMI YAZDI

İtalyan basınında Icardi ile ilgili çarpıcı bir haber dikkat çekti.

Buna göre Serie A devi Juventus Icardi'yi transfer listesine aldı. Icardi'nin bu nedenle Galatasaray'ın teklifini şimdilik kabul etmediği, yıllık teklifi edilen ücretin artırılmasını istediği ileri sürüldü.

İtalyan basınından La Stampa'daki habere göre; Icardi ile birlikte Juventus'un listesinde Randall Kolo Muani ve Jean-Philippe Mateta da bulunuyor.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 134 maçta 77 gol attı.