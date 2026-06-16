Icardi'nin Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı: Dursun Özbek direkt reddetti

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği devam ediyor. Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sona ererken taraflar arasındaki görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

İKİ TARAFIN DA TEKLİFİ BELLİ OLDU

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray cephesi 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılılar yıllık 5 milyon euro maaş önerdi.

Öte yandan Mauro Icardi cephesinin talepleri belli oldu. Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme istedi. Maaş olarak 7 milyon euro talep eden Mauro Icardi, garanti oynama süresi talep etti.

DURSUN ÖZBEK SÖZLEŞME SÜRESİ VE OYNAMA GARANTİSİNE KARŞI

Haberde Dursun Özbek'in maaşta revizyona gitmeye hazır olduğu ancak sözleşme süresi ve oynama garantisine karşı çıktığı ifade edildi.

"KARARINI BEKLİYORUZ"

Dursun Özbek daha önce Sabah'a yaptığı açıklamada "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz" sözlerini sarf etmişti.