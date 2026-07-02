Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik, menajer Elio Pino'nun açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Pino, sarı-kırmızılı kulüple yürütülen müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığını ve süreçte yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

GÖRÜŞME 18 MAYIS'TA YAPILDI, SONUÇ ÇIKMADI

Pino, Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmesinin 18 Mayıs 2026'da gerçekleştiğini doğruladı. Ancak tarafların beklentilerinin örtüşmemesi nedeniyle görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını ve bu tarihten sonra yeni bir toplantı yapılmadığını açıkladı.

FORMA SÜRESİ İDDİASINA SERT YANIT

Son dönemde Icardi'nin forma süresi garantisi talep ettiğine dair çıkan haberleri Pino kesinlikle yalanladı. "Bu durumun forma süresiyle ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır" diyen menajer, anlaşmazlığın tek sebebinin mali beklentilerdeki uçurum olduğunu ima etti.

KARALAMA KAMPANYASI İDDİASI

Pino açıklamasında süreci değerlendirirken sert bir iddiayı da gündeme taşıdı. Sosyal medyada ve genel medyada kendilerine yönelik sistematik, organize ve kasıtlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü gözlemlediklerini belirtti. Bu ifadeler, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılık sürecinin sahne arkasında yaşanan gerilimin boyutlarını gözler önüne seriyor.

ÖZBEK İLE İLİŞKİLER

Pino, tüm bu tartışmalara rağmen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilişkilerinin iyi seyrettiğini vurguladı. Özbek ile iletişimlerini sürdürdüklerini ve her iki tarafın menfaati doğrultusunda diyaloğun devam ettiğini belirtti. Bu açıklama, kapının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

134 MAÇTA 77 GOL: BİR DEVRİN SONU

2022-23 sezonunda PSG'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen, ardından bonservisiyle sarı-kırmızılılara katılan Icardi, 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik etkileyici bir performans bıraktı. Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz günlerde "laçkalaştı" diyerek gönderilmesi gerektiğini savunduğu Icardi istatistikleriyle Galatasaray tarihine geçen önemli oyunculardan biri oldu. Arjantinli golcünün İstanbul'daki evini boşalttığı ve Serie A'ya dönmeyi değerlendirdiği de gündemdeki yerini koruyor.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum. 18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim; bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır. Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik (ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik. Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır. Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır. Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz."