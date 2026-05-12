Icardi parayı arka plana koydu: Yönetimden tek bir şey istedi

Galatasaray’ın Antalyaspor’u yenip şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından Mauro Icardi duygusal anlar yaşamıştı.

Taraftarı da hüzne boğan ve sözleşmesini yenilemek isteyen Arjantinli yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

DERDİ PARA DEĞİL: OYNAMAK İSTİYOR

Galatasaray, Mauro Icardi’ye yıllık 10 milyon euro yerine 5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerecek.

Mauro Icardi’nin önceliği ise para değil.

Farklı bir beklentisi olan Arjantin golcü, Victor Osimhen ile ilk 11’de birlikte oynayabileceği bir sisteme geçilmesini istiyor.

Icardi’nin ilk 11’de oynamak koşuluyla parayı arka plana koyarak 2 yıllık sözleşmeye imza atmak istediği aktarıldı.

OKAN BURUK’UN YANITI BEKLENİYOR

Yönetimin ise topu Okan Buruk’a attığı ve tecrübeli teknik adamdan gelecek cevabı beklediği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla 133 maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol atarken 25 asist yaptı.