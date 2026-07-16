Icardi ile ilgili ortalığı sallayan iddia: Önce anlaşıldı sonra veda edildi

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi resmen sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız ile yolların ayrıldığını açıkladı.

''SONSUZA KADAR YAŞAYACAK BİR DEĞERSİN''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz.'' ifadeleri kullanıldı.

ORTALIĞI SALLAYAN ICARDI İDDİASI

Gazeteci Özgür Sancar, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili ortalığı sarsan bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'ın önce Icardi ile anlaştığını, ardından taraftar baskısının karar değiştirttiğini söyleyen Sancar, "Galatasaray, dün Icardi ile anlaşmıştı. Menajeri bunu dün bana 'Anlaştık, kısa süre içinde açıklayacaklar' demişti.

"Icardi, 17 Temmuz'da kampa katılacaktı. Taraftar baskısı akşam kararı değiştirdi. İnanılmaz bir baskı oldu." dedi.