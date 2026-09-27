Icardi için yeni bir ihtimal çıktı: Sürpriz transfer gelişmesi

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi yaz transfer döneminde istediği teklifi alamadı.

Sezona kulüpsüz başlayan Arjantinli yıldız futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

İSPANYOL KULÜPLERİNE ÖNERİLDİ

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre; Mauro Icardi menajerler aracılığıyla Laliga kulüplerine önerildi. Bazı İspanyol kulüplerin 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı değerlendirdiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE İSPANYOLLARLA ANILMIŞTI

Mauro Icardi daha önce de bazı İspanyol kulüpleriyle anılmış ancak bir istenen anlaşma gerçekleşmemişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 16 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.