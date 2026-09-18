Galatasaray'dan sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılan Mauro Icardi'nin adı sık sık Lazio ile anılıyordu.

Adı İtalya'nın Lazio ekibi ile anılan Arjantinli yıldız için Lazio cephesinden açıklama geldi.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun transferi veto ettiği belirtilmişti. Gattuso'dan Icardi ile ilgili açıklama geldi.

BİR KERE SÖZ VERDİK

Gattuso, Venezia ile oynayacakları maç öncesinde Icardi transferini neden istemediğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Kalitesini kimse tartışamaz, 250 gol atmış bir oyuncu ama biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Oyunculara bir kez söz verdin mi tükürdüğünü yalamayacaksın. Icardi’ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu.

Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin."