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Icardi'yi şaşkına çevirdi: TFF 3. Lig ekibine gidiyor

Mauro Icardi'nin 2 penaltısını kurtararak yıldızlaşan Fethiyesporlu Arda Akbulut, TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'a transfer oluyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Icardi'yi şaşkına çevirdi: TFF 3. Lig ekibine gidiyor
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TFF 3. Lig'de transfer döneminin iddialı kulübü Balıkesirspor, Emre Gemici, Akın Akman ve Muhammed Raşit Şahingöz'den sonra Çorluspor 1947 forması giyen defans oyuncusu Hüseyin Ayan'la da anlaşmaya vardı. Daha önce Eyüpspor'da da oynayan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 28 maçta forma giydi. Hüseyin'in resmi imzası bekleniyor.

ARDA AKBULUT'LA GÖRÜŞMELER ÖNEMLİ GEÇTİ

Bal-Kes, kaleci transferi için ise Fethiyespor'dan Arda Akbulut'a kanca attı. Trabzonspor'da yetişip Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon'da da görev yapan 25 yaşındaki Arda'yla temasların olumlu geçtiği, anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Icardi'yi şaşkına çevirdi: TFF 3. Lig ekibine gidiyor - Resim : 1

ICARDI'NİN 2 PENALTISINI KURTARDI

Arda geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mauro Icardi Galatasaray
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