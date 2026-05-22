Corendon Airlines, Hull City'nin Premier League kapısını aralayabileceği Championship Play-Off Finali öncesinde taraftarlar için kapsamlı bir lojistik operasyon düzenledi.

22 Mayıs Cuma günü saat 07.00'de Antalya'dan başlayan yolculuk, İstanbul aktarmasının ardından 09.40'ta Londra Gatwick'e hareket edecek şekilde planlandı. Uçuşun 11.20'de Londra'ya inmesiyle taraftarlar final öncesinde Wembley'de heyecan yaşayacak.

WEMBLEY'DE PREMIER LEAGUE KAVGASI

Hull City ile Middlesbrough FC, 23 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.30'da Wembley Stadium'da İngiltere futbolunun en prestijli yükselme maçına çıkacak. Kazanan taraf doğrudan Premier League'e yükselme hakkını elde edecek.

DEV MAÇ TV8'DE

Hull City için bu maç, kulüp tarihinin en kritik 90 dakikası olma özelliği taşıyor. Karşılaşma Türkiye'de TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ BİLETİ DE PAKETE DAHİL

Corendon'ın taraftarlara sunduğu organizasyon yalnızca uçuş hizmetiyle sınırlı kalmadı. Özel uçuş paketine maç bileti de dahil edildi.

DÖNÜŞ DE PLANLI: 24 SAATTE ANTALYA'DA

Final heyecanının ardından taraftarlar 23 Mayıs gecesi saat 22.30'da Londra Gatwick'ten hareket edecek. İstanbul bağlantılı dönüş seferiyle birlikte yolculuk 24 Mayıs Pazar sabahı saat 06.30'da Antalya'da noktalanacak.