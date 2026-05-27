Hull City Premier Lig'e çıkar çıkmaz Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti

İngiltere Championship play off finalinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e çıktı.

Sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e çıkması Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi.

Hull City'nin Premier Lig'de kalıcı olmasını hedefleyen Acun Ilıcalı'nın transfer için kolları sıvadığı belirtildi.

GALATASARAYLI YILDIZI İSTİYOR

Acun Ilıcalı'nın ilk hedefinin Galatasaraylı yıldız oyuncu olduğu ileri sürüldü. Sabah'taki habere göre Ilıcalı, Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'yi transfer etmek istiyor.



Haberde İngiltere'den Tottenham, Fulham, Nottingham Forest'ın da Sallai ile ilgili bilgi aldığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Sallai'nin bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği de haberde yer aldı.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 6 asist yaptı.