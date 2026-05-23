İngiltere Championship play-off final maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Middlesbrough karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hull City'nin 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golü 90+5'te Oliver McBurnie kaydetti.

HULL CITY PREMIER LİG'DE

Bu sonuçla Hull City, adını Premier Lig'e yazdırdı ve gelecek sezon dev takımlar ile karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI 300 MİLYON EUROYU KAPTI

Premier Lig'e yükselen Hull City, lige yükseldiği için 300 milyon euro ödül kazanacak.

Böylece Acun Ilıcalı, 300 milyon euronun sahibi olacak.

PREMIER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Championship'te şampiyon olan Coventry City ve 2. sıradaki Ipswich Town, direkt olarak Premier Lig'e yükseldi.

Hull City ise Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

3. PLAY-OFF'U DA KAYBETMEDİ

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi başaran Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı.

Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

MAÇTAN DETAYLAR