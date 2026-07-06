Hükümete çok kızdı: Cebinden 250 milyon euro harcayıp 53 bin kişilik stat yapacak

Hükümete kızan ünlü iş adamı cebinden 250 milyon euro harcayıp 53 bin kişilik stadyum yapacağını duyurdu.

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre; Yunan medya patronu ve armatör Evangelos Marinakis, 22 yıldır üzerinde çalışılan yeni stat projesini açıkladı.

Marinakis, 250 milyon euro harcayacağı 53 bin kişilik yeni stadın kulüp ve kendi kaynaklarıyla finanse edileceğini açıkladı.

Olympiakos'un şu anki stadı Georgios Karaiskakis, 33 bin 334 seyirci alabiliyor.

Hükümeti eleştiren iş adamı, "Bu proje için devlet kaynaklarından tek bir euro istemedik, istemiyoruz. Buna rağmen süreç gereksiz yere geciktirildi. Nedenini anlamıyorum. Diğer statlar kamu kaynaklarıyla yapılıyor. Bizim projemiz ise bürokratik engellere takılıyor" dedi.

2028 YILINDA AÇILACAK

Marinakis, milyonlarca euronun fizibilite ve proje çalışmalarına harcandığını belirterek, yükseklik düzenlemesi ve bazı idari izinlerin zamanında çıkmaması nedeniyle en az bir yıl kaybettiklerini ileri sürdü.



Stadın 2028 yılında hizmete açılacağını da belirten Yunan iş adamı, "Bu stat sadece maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan bir merkez olacak" diye konuştu.

Evangelos Marinakis, Olympiakos'un yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın de sahibi. Portekiz kulübü Rio Ave F.C.'nin de hissedarı olarak tanınıyor.