Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'daki ilk etabının 3. maçını bu gece İtalya ile yapacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.