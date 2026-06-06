Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi!
Filenin Sultanları Milletler Ligi Brezilya etabındaki 3. maçında bu gece İtalya ile karşı karşıya gelecek. Gözler kadroya geri dönen Saliha Şahin'de olacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'daki ilk etabının 3. maçını bu gece İtalya ile yapacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Filenin Sultanları genç bir kadroyla katıldığı ilk etaptaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Maçın setleri 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15 tamamlandı.
Karşılaşmada şu oyuncularımız forma giydi: Dilay, Yaprak, Berka, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Buse, Beren, Saliha, Karmen, Ezel, Melis (L), Aylin)
Brezilya etabının 2. maçında ise milli takımımız Hollanda ile karşı karşıya geldi. Kadroda Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel) yer aldı.
Ancak genç oyuncularımızın ağırlıkta olduğu kadro rakibiyle başa çıkamadı. Bunda genç voleybolcularımızın tecrübesizliğinin rolü büyüktü.
Karşılaşmayı Hollanda 3-0 kazandı. Setler 23-25, 17-25, 18-25 bitti. Filenin Sultanları Hollanda'ya 10 maç sonra ilk kez yenilmiş oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda kaptan İlkin Aydın'ın yanı sıra tecrübeli bir diğer oyuncumuz ise Saliha Şahin. Ancak Saliha sakatlığı nedeniyle Hollanda karşısında forma giyemedi.
Genç kadromuz Brezilya etabında üçüncü maçında bu akşam dünya voleybolunun güçlü takımlarından İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi Brezilya'dan Saliha Şahin müjdesi geldi. İyileşen Saliha Şahin, maçın kadrosuna alındı.
Filenin Sultanları'nın İtalya maçı kadrosu şöyle:
Dilay - Buse
Defne - Aylin - Beren
Yaprak - İlkin - Saliha
Karmen - Ezel - Berka - Deniz
Eylül - Melis
Haydi kızlar. Haydi genç sultanlar. Haydi İlkin. Haydi Saliha. Filenin Sultanları, kalbimiz sizinle.