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Halk TV Spor Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi!

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi!

Filenin Sultanları Milletler Ligi Brezilya etabındaki 3. maçında bu gece İtalya ile karşı karşıya gelecek. Gözler kadroya geri dönen Saliha Şahin'de olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'daki ilk etabının 3. maçını bu gece İtalya ile yapacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları genç bir kadroyla katıldığı ilk etaptaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Maçın setleri 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15 tamamlandı.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 3
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Karşılaşmada şu oyuncularımız forma giydi: Dilay, Yaprak, Berka, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Buse, Beren, Saliha, Karmen, Ezel, Melis (L), Aylin)

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 4
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Brezilya etabının 2. maçında ise milli takımımız Hollanda ile karşı karşıya geldi. Kadroda Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel) yer aldı.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 5
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Ancak genç oyuncularımızın ağırlıkta olduğu kadro rakibiyle başa çıkamadı. Bunda genç voleybolcularımızın tecrübesizliğinin rolü büyüktü.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 6
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Karşılaşmayı Hollanda 3-0 kazandı. Setler 23-25, 17-25, 18-25 bitti. Filenin Sultanları Hollanda'ya 10 maç sonra ilk kez yenilmiş oldu.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 7
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda kaptan İlkin Aydın'ın yanı sıra tecrübeli bir diğer oyuncumuz ise Saliha Şahin. Ancak Saliha sakatlığı nedeniyle Hollanda karşısında forma giyemedi.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 8
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Genç kadromuz Brezilya etabında üçüncü maçında bu akşam dünya voleybolunun güçlü takımlarından İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 9
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Maç öncesi Brezilya'dan Saliha Şahin müjdesi geldi. İyileşen Saliha Şahin, maçın kadrosuna alındı.

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 10
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Filenin Sultanları'nın İtalya maçı kadrosu şöyle:
Dilay - Buse
Defne - Aylin - Beren
Yaprak - İlkin - Saliha
Karmen - Ezel - Berka - Deniz
Eylül - Melis

Hoşgeldin Saliha Şahin: Kurtar bizi! - Fotoğraf: 11
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Haydi kızlar. Haydi genç sultanlar. Haydi İlkin. Haydi Saliha. Filenin Sultanları, kalbimiz sizinle.

Filenin Sultanları İlkin Aydın Brezilya
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