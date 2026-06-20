Hollanda İsveç'i farklı geçti

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Houston'da oynanan mücadelede Hollanda rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

HOLLANDA LİDER

Bu sonuçla birlikte Hollanda liderliği devraldı. İsveç ise maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Japonya ile Fas karşılaşacak.

DETAYLAR

Stat: Houston

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong (Dk. 59 Koopmeiners), Reijnders (Dk. 59 Til), Malen (Dk. 46 Summerville), Gakpo (Dk. 90 Noa Lang), Brobbey (Dk. 72 Depay)

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson (Dk. 55 Elanga), Karlström (Dk. 55 Zeneli), Yasin Ayari (Dk. 79 Taha Ali), Gudmundsson (Dk. 90 Stroud), Nygren (Dk. 55 Bergvall), Gyökeres, Isak

Goller: Dk. 5 ve 17 Brobbey, Dk. 47 ve 54 Gakpo, Dk. 89 Summerville (Hollanda), Dk. 59 Elanga (İsveç)

Sarı kartlar: Dk. 53 Gudmundsson, Dk. 75 Yasin Ayari, Dk. 80 Bergvall (İsveç)