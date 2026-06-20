Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hollanda İsveç'i farklı geçti

Hollanda İsveç'i farklı geçti

Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hollanda İsveç'i farklı geçti

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Houston'da oynanan mücadelede Hollanda rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

HOLLANDA LİDER

Bu sonuçla birlikte Hollanda liderliği devraldı. İsveç ise maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Japonya ile Fas karşılaşacak.

DETAYLAR

Stat: Houston

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong (Dk. 59 Koopmeiners), Reijnders (Dk. 59 Til), Malen (Dk. 46 Summerville), Gakpo (Dk. 90 Noa Lang), Brobbey (Dk. 72 Depay)

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson (Dk. 55 Elanga), Karlström (Dk. 55 Zeneli), Yasin Ayari (Dk. 79 Taha Ali), Gudmundsson (Dk. 90 Stroud), Nygren (Dk. 55 Bergvall), Gyökeres, Isak

Goller: Dk. 5 ve 17 Brobbey, Dk. 47 ve 54 Gakpo, Dk. 89 Summerville (Hollanda), Dk. 59 Elanga (İsveç)

Sarı kartlar: Dk. 53 Gudmundsson, Dk. 75 Yasin Ayari, Dk. 80 Bergvall (İsveç)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hollanda İsveç Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro