Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Kayıkçı kavgası yapıyor dümendir
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çakar, katıldığı bir programda Galatasaray'ın TFF ile kayıkçı kavgası yaptığını iddia etti.

Galatasaray camiasının strateji uyguladığını ileri süren Çakar, "Galatasaray federasyona karşı ayıkçı kavgası yapıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile 2 sene şampiyon oldun. Genel Kurul toplantısına gitmemek dümendir. Bu anlamda Galatasaray camiası müthiş strateji yapıyor" dedi.

"AVRUPA SONUÇLARI BAŞARIDIR"

Çakar, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa sonuçları başarıdır. Bir Türk takımı kolay kolay son 16'ya kalamaz. Juventus'a da 5 atamazdı. Ama Liverpool'la oynadıkları rövanş maçında Uğurcan olmasaydı çok ağır bir hezimet alabilirlerdi. Keza Juventus'a da elenebilirlerdi. UEFA, her zaman basit bir Final istemez. Porto, Galatasaray gibi takımların reytingleri çok yüksek değildir. Ama Premier Lig takımlarının veya Real Madrid, Barcelona'nın reytingi yüksektir. Bunlar el üstünde tutulur. Bu anlamda Galatasaray, Avrupa'ya karşı masada da güçlü olmalı."

