Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu

Sezona TFF 1. Lig takımı Iğdır FK'nın CEO'su olarak giren teknik direktör Hikmet Karaman, görevinden ayrıldı. Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Esenler Erokspor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le yollarını ayırdı. Esenler Erokspor, son olarak kendi sahasında Kayserispor'a mağlup olmuştu.

Esenler Erokspor'da gündeme ilk gelen isimler Ertuğrul Sağlam ile Hikmet Karaman oldu.

İstanbul ekibi tercihini yaptı ve teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaştı.

İLK MAÇINDA BURSASPOR'A KARŞI ÇIKACAK

Hikmet Karaman, resmen açıklanmasının ardından Esenler Erokspor'da iş başı yaptı.

Hikmet Karaman yönetimindeki Esenler Erokspor, bu hafta TFF 1. Lig'in şampiyonlukta iddialı ekibi Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karaman, daha önce Bursaspor'da da görev yapmıştı. Yeni takımındaki ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.