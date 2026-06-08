Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim mazbatasını aldıktan 1 hafta sonra 5 oyuncuyla birden yolları ayırdı.
Galatasaray'da yapılan olağan genel kurulda Dursun Özbek tekrar başkanlığa seçildi. Özbek ve yeni yönetimi mazbatasını 1 hafta önce aldı.
Sarı kırmızılılardan herkes transfer beklerken, 5 oyuncuyla birden yolların ayrıldığı duyuruldu.
Galatasaray, kadınlar voleybolda da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyordu. Ayrılıklar peş peşe açıklandı.
Tecrübeli oyuncu 35 yaşındaki Naz Aydemir Akyol ayrılanlar arasında en dikkat çeken isim oldu. Naz Aydemir Akyol, geçen sezonun başında transfer edilmişti.
Daha önce de Galatasaray'da oynayan 22 yaşındaki libero İrem Nur Özsoy, geçen sezon başında geri dönmüştü. Bir sezon sonra o da ayrılanlar arasında yer aldı.
Yine geçen sezon başında takıma katılan 28 yaşındaki Büşra Güneş'le de yollar ayrıldı.
Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'la da yolların ayrıldığını duyuruldu. 27 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı takımda 2 sezon kalabildi.
Belçikalı pasör çaprazı 31 yaşındaki Kaja Grobelna, takımdan gönderilen bir başka isim oldu.