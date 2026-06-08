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Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim mazbatasını aldıktan 1 hafta sonra 5 oyuncuyla birden yolları ayırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da yapılan olağan genel kurulda Dursun Özbek tekrar başkanlığa seçildi. Özbek ve yeni yönetimi mazbatasını 1 hafta önce aldı.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılılardan herkes transfer beklerken, 5 oyuncuyla birden yolların ayrıldığı duyuruldu.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 3
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Galatasaray, kadınlar voleybolda da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyordu. Ayrılıklar peş peşe açıklandı.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 4
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Tecrübeli oyuncu 35 yaşındaki Naz Aydemir Akyol ayrılanlar arasında en dikkat çeken isim oldu. Naz Aydemir Akyol, geçen sezonun başında transfer edilmişti.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 5
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Daha önce de Galatasaray'da oynayan 22 yaşındaki libero İrem Nur Özsoy, geçen sezon başında geri dönmüştü. Bir sezon sonra o da ayrılanlar arasında yer aldı.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 6
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Yine geçen sezon başında takıma katılan 28 yaşındaki Büşra Güneş'le de yollar ayrıldı.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 7
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Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'la da yolların ayrıldığını duyuruldu. 27 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı takımda 2 sezon kalabildi.

Herkes transfer beklerken Galatasaray 5 oyuncuyla yollarını ayırdı - Fotoğraf: 8
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Belçikalı pasör çaprazı 31 yaşındaki Kaja Grobelna, takımdan gönderilen bir başka isim oldu.

Galatasaray Transfer Dursun Özbek
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