Herkes Özhan Pulat sanmıştı: Mardin 1969 Spor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdı.

Bu gelişme sonrası Eyüpspor'dan ayrılan 41 yaşındaki teknik direktör Özhan Pulat'ın Mardin ekibi ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Ancak Mardin 1969 Spor teknik direktörde ters köşe yaptı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensip anlaşmasına vardı.

''CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN''

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev alan Petev'in lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.