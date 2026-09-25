Herkes Çorum FK'yı bekliyordu: Abdullah Avcı şaşırttı

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Abdullah Avcı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ADI ÇORUM FK İLE ANILMIŞTI

63 yaşındaki tecrübeli teknik adamın adı, Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK ile anılmıştı.

Herkes Abdullah Avcı'nın Çorum FK'nın başına geçeceğini zannederken yeni bir gelişme yaşandı.

ABDULLAH AVCI'YA AVRUPA'DAN TALİP

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre; Hristo Yanev'in ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren CSKA Sofya, Abdullah Avcı'yı teknik direktör adayları arasına ekledi.

Deneyimli çalıştırıcı, CSKA Sofya ile anlaşması durumunda kariyerinin ilk yurt dışı kulüp deneyimini Bulgaristan'da yaşayacak.

KABUL EDERSE RAKİBİ TRABZONSPOR OLACAK

Anlaşma olması halinde Abdullah Avcı'yı kritik bir maç bekliyor olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve CSKA Sofya karşı karşıya gelecek.

Mücadele 26 Kasım'da oynanacak.

Avcı, CSKA Sofya'nın başına geçmesi durumunda daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip olacak.

AVCI'NIN PERFORMANSI

Son olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, takımın başında 44 maça çıkarken bordo-mavililer bu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet almıştı.