Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik!
Türkiye pazar sabahına heyecanla kalktı. Sabahın köründe nasıl da şendik. Ama saat 09'da hepimiz yıkılmıştık.
Türkiye 14 Haziran Pazar gününe büyük heyecanla uyandı. Daha sabahın körüydü. Hemen her şehirde herkes sokaklara döküldü.
İl ve ilçelerin meydanlarında kurulan dev ekranların karşısına geçtik. Milyonlarcamız da evlerinde televizyon başındaki yerimizi aldık.
Binlerce vatandaşımız da taaa dünyanın öbür ucunda Kanada'da stadyumun tribünlerini doldurmuştu.
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyordu, rakip de Avustralya'ydı.
7'den 70'e hepimizde büyük heyecan. Maç başladı. Havalara sıçramaya hazırdık.
Ama olmadı. Rakip Avustralya'nın duvar gibi defansını bir türlü aşamadık.
Onlar ise kalemize 2 kontratak yaptılar, 2 gol attılar.
Ve maç bittiğinde hepimiz yıkıldık. Şen başlamıştık güne, 2 saat sonra yaslı döndük evimize.
Yine de bir umut var içimizde. Daha 2 maç var grubumuzda. 2 sabah daha uyanacağız. Haydi çocuklar; hepimiz sizden umutluyuz.