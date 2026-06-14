Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik!

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik!

Türkiye pazar sabahına heyecanla kalktı. Sabahın köründe nasıl da şendik. Ama saat 09'da hepimiz yıkılmıştık.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 1
1 9

Türkiye 14 Haziran Pazar gününe büyük heyecanla uyandı. Daha sabahın körüydü. Hemen her şehirde herkes sokaklara döküldü.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 2
2 9

İl ve ilçelerin meydanlarında kurulan dev ekranların karşısına geçtik. Milyonlarcamız da evlerinde televizyon başındaki yerimizi aldık.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 3
3 9

Binlerce vatandaşımız da taaa dünyanın öbür ucunda Kanada'da stadyumun tribünlerini doldurmuştu.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 4
4 9

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyordu, rakip de Avustralya'ydı.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 5
5 9

7'den 70'e hepimizde büyük heyecan. Maç başladı. Havalara sıçramaya hazırdık.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 6
6 9

Ama olmadı. Rakip Avustralya'nın duvar gibi defansını bir türlü aşamadık.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 7
7 9

Onlar ise kalemize 2 kontratak yaptılar, 2 gol attılar.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 8
8 9

Ve maç bittiğinde hepimiz yıkıldık. Şen başlamıştık güne, 2 saat sonra yaslı döndük evimize.

Hepimiz yıkıldık: Oysa sabahın köründe nasıl da şendik! - Fotoğraf: 9
9 9

Yine de bir umut var içimizde. Daha 2 maç var grubumuzda. 2 sabah daha uyanacağız. Haydi çocuklar; hepimiz sizden umutluyuz.

Milli Takım Dünya Kupası Avustralya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro