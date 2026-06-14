A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Milli takımımız, Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Karşılaşma sonrası ekibimizin savunmasında yer alan Merih Demiral, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ÇIKIP YENMELİYDİK"

Merih Demiral, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Aslında sahada gereken mücadeleyi verdik. Bazen olmayınca olmuyor. Burası Dünya Kupası. İlk tecrübemiz. Tabii ki bahane hakkımız yok. Çıkıp, yenmeliydik. Bizim ülkemizde kötü günler abartılıyor, iyi günlerde de çok yukarı çıkartılıyor. Dengesini iyi kurmalıyız. Hepimiz her şeyin farkındayız. İnşallah 2 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."