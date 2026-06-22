Hem teşekkür ettiler hem görevine son verdiler

Galatasaray Kulübü, basketbol takımının eski oyuncusu olan ve sportif direktörlük görevi yapan Vlademir Micov'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Vladimir Micov'e hem teşekkür etti, hem de birlikteliğin sona erdiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN VLADİMİR MİCOV AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir.

Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü