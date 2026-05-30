Hem "Kendisine minnettarız" dediler hem de görevine son verdiler

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, teknik direktör Arne Slot'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kendisine minnettarız" denildi ve görevine son verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bu kararı bir kulüp olarak vermek bizim için zor bir karardı. Arne'nin bizimle geçirdiği süre boyunca Liverpool FC'ye yaptığı katkı önemli, anlamlı ve -her şeyden önemlisi taraftarlar ve bizler için- başarılı oldu. Bu nedenle, özellikle çalışma ahlakı, azmi ve uzmanlık düzeyiyle desteklenen ve alanında bir lider olduğunu teyit eden tüm başarıları için minnettarlığımız en üst düzeydedir.

Arne ile ilk karşılaştığımız andan itibaren, onun sadece sorumluluk kabul etmekle kalmayıp, onu benimseyen bir birey olduğu hemen anlaşıldı. Bu, baş antrenörlük görevini üstlenmeyi kabul ettiğinde, bizi Premier Lig şampiyonluğuna taşıdığında ve geçtiğimiz sezon boyunca karşılaştığı önemli zorluklar ve yükler karşısında gösterdiği performansta açıkça görüldü. Aynı zamanda, kulübün ilerlemeye devam edebilmesi için değişimin gerekli olduğu sonucuna hep birlikte vardık. Tekrar belirtmek gerekir ki, bu karar kolayca alınmış bir karar değil. Bu vesileyle, Liverpool'a 20. lig şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör olarak bu futbol kulübünün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacak olan Arne'ye olan takdirimizi belirtmek isteriz. Bu başarı - özellikle de göreve başladığı ilk sezonda elde edilmiş olması daha da dikkat çekici - her gün sergilediği olağanüstü koçluk ve liderliğin bir ürünüydü. Ayrıca Diogo'nun kaybının ardından yaşanan, akla gelebilecek en zor dönemlerden birinde kulübe rehberlik etti. O süreç boyunca gösterdiği şefkat ve insanlık, onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyordu.

Bu nedenle, Arne'ye antrenörlük kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz ve beklentimiz, başarılarının devam edeceği yönünde. Liverpool'daki mirasının bozulmadığını ve önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda daha da anlamlı hale geleceğini biliyoruz.

Yine de vardığımız sonuç, takımın gidişatının yön değişikliğiyle ele alınmasının en iyi yol olduğuna olan inancımıza dayanmaktadır. Bu, Arne'nin burada yaptığı çalışmaları veya ona duyduğumuz saygıyı azaltmaz. Yeteneklerinin de bir yansıması değildir. Aksine, farklı bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın göstergesidir.

Arne'ye minnettarız, adına bir Premier Lig şampiyonluğu kazandırdı ve kendisinin ve ailesinin Anfield'a her zaman memnuniyetle geri dönecekleri bilgisiyle ayrılıyor."

YERİNE GELECEK İSİM DE BELLİ OLDU

Liverpool'da Arne Slot'un yerine gelecek ismin de belli olduğu ileri sürüldü.

Slot'la yolların ayrılmasının ardından yerine Andoni Iraola'nın geleceği belirtildi.

Iraola'nın Premier Lig ekibi Bournemouth'la olan sözleşmesi sona ermişti.