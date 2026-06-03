Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hem görevine son verdiler hem de teşekkür edip mutluluk dilediler

Hem görevine son verdiler hem de teşekkür edip mutluluk dilediler

Vanspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı. Açıklamada "Bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" denildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hem görevine son verdiler hem de teşekkür edip mutluluk dilediler

TFF 1. Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Vanspor Futbol Kulübü​​​​​​​, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın görevine son verdi.

Aldıkları galibiyet sonrası taraftara kızdı: Bu sene şampiyonluk beklemeyinAldıkları galibiyet sonrası taraftara kızdı: Bu sene şampiyonluk beklemeyin

Kulübün açıklamasında geçen sezon kulüpte görev yapan teknik direktör Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

RESMEN AÇIKLADILAR

Yapılan resmi açıklama şöyle:
"Göreve geldiği ilk günden itibaren bilgi birikimi, çalışkanlığı ve profesyonel yaklaşımıyla kulübümüze değerli katkılar sunan Osman Zeki Korkmaz, yalnızca saha içerisinde değil, şehrimizle kurduğu güçlü bağ, kültürümüze gösterdiği hassasiyet ve camiamızla yakaladığı uyumla da takdir toplamıştır. Vanspor'un haklarını ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunması, kulübümüze olan aidiyetinin önemli göstergelerinden biri olmuştur. Kulübümüze vermiş olduğu emek, ortaya koyduğu özveri ve bıraktığı değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Van TFF 1. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro