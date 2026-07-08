Hem "Beyefendi ve özverili" dediler hem de takımdan gönderdiler

Beşitaş'ta ayrılık yaşandı. Futbola siyah beyazlı kulübün altyapısında başlayan, her yaş grubundaki takımda oynayan, 2019'dan bu yana da A takımda görev yapan Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırdı.

Ersin, siyah beyazlı takımın kalesinde lig şampiyonluğu da yaşamıştı.

HEM ÖVDÜLER HEM VEDALAŞTILAR

Beşiktaş'ın açklamasında Ersin hem övüldü, hem de vedalaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ersin Destanoğlu'na Teşekkür Ederiz

Gelişimini Beşiktaş JK Futbol Akademisi’nde tamamlayan, 2019-20 sezonundan bu yana A Takım kadromuzda yer alan, bu süre zarfında kazandığımız bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa ve bir U-21 Ligi şampiyonluklarımızda katkısı bulunan Ersin Destanoğlu ile vedalaşıyoruz.

Özverili performansı ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Ersin Destanoğlu’na kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."