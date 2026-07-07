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Halk TV Spor Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal!

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal!

Voleybolda sıra U22 Milli Takımımızda. Ay yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'da ilk maça çıkıyor. Haydi kızlar sıra sizde. Portakal orda kal!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 1
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Voleybolda A Milli Takımımız Milletler Ligi maçları için Japonya'da.

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 2
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U18 Milli Takımımız da Letonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 3
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5'te 5 yaparak yarı finali garantileyen U18 Milli Takımımız, rakiplerine set bile vermeden şampiyonluğa koşuyor.

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 4
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Ve şimdi gözler U22 Milli Takımımızda. Haydi kızlar sıra sizde. Hollanda'da Avrupa Şampiyonası'nda ilk maça çıkıyoruz. "Portakal orda kal" diyerek Hollanda'yı da geçip şampiyon olmak istiyoruz. Millilerimiz, 1.Grup'ta ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Ukrayna, İspanya ile mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda puan cetvelinde ilk iki sırada yer alacak takımlar adlarını doğrudan yarı finale yazdıracak.

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 5
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U22 Kadın Milli Takımımızın teknik ve sporcu kadrosu ile maç programı şu şekilde:
Teknik Kadro
Seda Canlı - Takım Menajeri
Mustafa Suphi Doğancı - Başantrenör
Emre Karagöz - Yardımcı Antrenör
Canberk Tekmen - Yardımcı Antrenör
Berk Çanakcı - Kondisyoner
Semih Demirören - İstatistik Antrenörü
Kübra Bulut - Fizyoterapist
Şevval Bozkurt - Fizyoterapist

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 6
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Sporcu Kadrosu
Pasörler: Irmak Nil Akpınar, Sıla Saraçbaş

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Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Selen Köse

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 8
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Orta Oyuncular: Zeynep Sıla Yaşar, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 9
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Smaçörler: Liza Safronova, Eylül Durgun, Eslem Yılmaz, Ece Yılmaz

Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı

Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal! - Fotoğraf: 10
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7 Temmuz 2026
TSİ 18.00 Ukrayna-Türkiye (CEV YouTube)
8 Temmuz 2026
TSİ 18.00 Türkiye-İspanya (CEV YouTube)
9 Temmuz 2026
TSİ 21.30 Türkiye-Hollanda (CEV YouTube)

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