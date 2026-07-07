Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal!
Voleybolda sıra U22 Milli Takımımızda. Ay yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'da ilk maça çıkıyor. Haydi kızlar sıra sizde. Portakal orda kal!
Voleybolda A Milli Takımımız Milletler Ligi maçları için Japonya'da.
U18 Milli Takımımız da Letonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.
5'te 5 yaparak yarı finali garantileyen U18 Milli Takımımız, rakiplerine set bile vermeden şampiyonluğa koşuyor.
Ve şimdi gözler U22 Milli Takımımızda. Haydi kızlar sıra sizde. Hollanda'da Avrupa Şampiyonası'nda ilk maça çıkıyoruz. "Portakal orda kal" diyerek Hollanda'yı da geçip şampiyon olmak istiyoruz. Millilerimiz, 1.Grup'ta ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Ukrayna, İspanya ile mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda puan cetvelinde ilk iki sırada yer alacak takımlar adlarını doğrudan yarı finale yazdıracak.
U22 Kadın Milli Takımımızın teknik ve sporcu kadrosu ile maç programı şu şekilde:
Teknik Kadro
Seda Canlı - Takım Menajeri
Mustafa Suphi Doğancı - Başantrenör
Emre Karagöz - Yardımcı Antrenör
Canberk Tekmen - Yardımcı Antrenör
Berk Çanakcı - Kondisyoner
Semih Demirören - İstatistik Antrenörü
Kübra Bulut - Fizyoterapist
Şevval Bozkurt - Fizyoterapist
Sporcu Kadrosu
Pasörler: Irmak Nil Akpınar, Sıla Saraçbaş
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Selen Köse
Orta Oyuncular: Zeynep Sıla Yaşar, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz
Smaçörler: Liza Safronova, Eylül Durgun, Eslem Yılmaz, Ece Yılmaz
Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı
7 Temmuz 2026
TSİ 18.00 Ukrayna-Türkiye (CEV YouTube)
8 Temmuz 2026
TSİ 18.00 Türkiye-İspanya (CEV YouTube)
9 Temmuz 2026
TSİ 21.30 Türkiye-Hollanda (CEV YouTube)