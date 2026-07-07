Haydi kızlar sıra sizde: Portakal orda kal!

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Ve şimdi gözler U22 Milli Takımımızda. Haydi kızlar sıra sizde. Hollanda'da Avrupa Şampiyonası'nda ilk maça çıkıyoruz. "Portakal orda kal" diyerek Hollanda'yı da geçip şampiyon olmak istiyoruz. Millilerimiz, 1.Grup'ta ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Ukrayna, İspanya ile mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda puan cetvelinde ilk iki sırada yer alacak takımlar adlarını doğrudan yarı finale yazdıracak.