Haydi kızlar sıra sizde: Dünya Şampiyonası'nın kadrosu belli oldu
Türkiye'nin en başarılı branşı voleybolda yeni bir sınavın eşiğindeyiz. Haydi kızlar sıra sizde. Dünya Şampiyonası'nın kadrosu belli oldu.
Türkiye'nin en başarılı branşı voleybolda yeni bir sınava hazırlanıyoruz. Haydi kızlar sıra sizde. Dünya Şampiyonası'nın kadrosu belli oldu.
U17 Kız Milli Takımımız, 6-16 Ağustos tarihleri arasında Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Millilerimizin grup aşaması maç programı ve kadrosu şöyle:
7 Ağustos 2026
Türkiye – Tayland | 00.00
Türkiye – ABD | 21.00
8 Ağustos 2026
Türkiye – Mısır | 21.00
11 Ağustos 2026
Türkiye – Çekya | 00.00
12 Ağustos 2026
Şili – Türkiye | 03.00
Sporcu Kadrosu
Zeynep Duygun Libero
Ecrin Selis Türkyaşar (Kaptan) Smaçör
Öykü Durgun Smaçör
Asya Şener Libero
Ayşe Naz Kurtulan Orta Oyuncu
Suden Defne Kaçan Orta Oyuncu
Zeynep Bezircioğlu Orta Oyuncu
Nejla Guzonjic Orta Oyuncu
Çağla Çağlayandere Pasör Çaprazı
Aylin Ecrin Uzuner Pasör Çaprazı
Zeynep Doğa Alpay Smaçör
Ela Demirağ Pasör
Halise Metin Smaçör
Melis Erdoğan Pasör