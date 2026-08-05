Halk TV Spor Haydi kızlar sıra sizde: Dünya Şampiyonası'nın kadrosu belli oldu

Haydi kızlar sıra sizde: Dünya Şampiyonası'nın kadrosu belli oldu Türkiye'nin en başarılı branşı voleybolda yeni bir sınavın eşiğindeyiz. Haydi kızlar sıra sizde. Dünya Şampiyonası'nın kadrosu belli oldu.

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