Havvanur Kethüda altını kaptı

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

''ÇOK GURURLUYUM''

Havvanur Kethüda, turnuvaya çok iyi hazırlandığını aktararak "Takımla birlikte, hocalarımla birlikte çok çalıştık. Sene başından beri hep kamptaydık. Burası için çok mücadele verdik. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Altın madalya için çok çabaladım. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Altın madalyayla ülkeme döneceğim için çok mutluyum, çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Kulübü, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan ve ay-yıldızlı bayrağımızı zirvede dalgalandırarak ülkemize ve camiamıza büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Havvanur Kethüda'yı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi. (AA)