Harry Kane depremi!

Dünyanın en iyi santrforlarından biri olarak gösterilen İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane'in kulübü Bayern Münih'le anlaşamadığı belirtildi.

Alman basınından Kicker, Harry Kane ile Bayern Münih arasında yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlıklar yaşandığını yazdı.

Kane ile kulübün hem sözleşme şartları, hem de süresiyle ilgili görüş ayrılıkları yaşadıkları ileri sürüldü.

REAL MADRİD İDDİASI

Haberde Harry Kane'nin durumunun Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından yakından izlendiği de belirtildi.

Kane'e daha önce İspanyol devi Real Madrid'in ilgisinin olduğu İspanyol basınında yer almıştı.

32 yaşındaki oyuncu Bayern Münih formasıyla geride kalan sezonda 51 maçta 61 gol attı.

Kane, 2026 Dünya Kupası'nın da gol kralı adayları arasında bulunuyor.