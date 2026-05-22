Harikasınız kızlar: Filenin Sultanları galibiyetle başladı
Filenin Sultanları, İtalya'da katıldığı AeQuilibrim Kupası'nda Polonya'yı 3-2 mağlup etti. Millilerimiz bir sonraki maçında İtalya'yla karşılaşacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Polonya'yla karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, İtalya'da katıldığı AeQuilibrim Kupası'ndaki ilk maçında rakibini 3-2 yendi.
FİLENİN SULTANLARI ALTIN SETTE KAZANDI
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentindeki Pala Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9'luk set sonuçlarıyla 3-2 kazandı.
İTALYA'YLA KARŞILAŞACAKLAR
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
SON RAKİP SIRBİSTAN OLACAK
Milliler, turnuvadaki üçüncü ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi