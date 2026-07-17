Harikasınız Filenin Efeleri: Ukrayna’yı geriden gelerek devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile kozlarını paylaştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadelede iki set geriye düşen ay-yıldızlı ekip, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti.

2-0 GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN MAÇI KAZANDI

Karşılaşmanın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, kritik anlarda daha az hata yapan Ukrayna seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de ritmini bulmakta zorlanan Filenin Efeleri, rakibinin etkili oyununa karşılık veremedi ve bu bölümü 25-20 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü.

Üçüncü sette oyun üstünlüğünü eline alan Türkiye, zaman zaman zorlansa da kritik sayıları hanesine yazdırarak seti 25-23 kazandı ve umutlarını sürdürdü. Dördüncü sette ise sahada bambaşka bir Milli Takım vardı. Hücumda ve savunmada üstün bir performans ortaya koyan Efeler, rakibine sadece 16 sayı şansı tanıyarak seti 25-16 aldı ve mücadeleyi karar setine taşıdı.

Tie-break bölümünde de etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, son sette 15-11'lik skorla üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Filenin Efeleri, 2026 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 7. galibiyetini elde etti.

SIRADAKİ RAKİP SLOVENYA

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyondaki bir sonraki sınavını Slovenya karşısında verecek. Voleybol Milletler Ligi'nin final etabı ise Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.