Harikasınız çocuklar: Türkiye'den 3 altın madalya

Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 altın madalya kazandı. Harikasınız çocuklar.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, finaldeki performansıyla altın madalyanın sahibi olurken bir diğer milli sporcu Esra Yüce, gümüş madalya elde etti.

DEFNE KURT 1 ALTIN MADALYA DAHA KAZANDI

Defne Kurt ise ilk gün kazandığı altın madalyanın yanına bir yenisini daha ekleyerek kadınlar 200 metre bireysel karışık SM10 kategorisinde 2.27.30'luk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Günün son altın madalyası, erkekler 100 metre sırtüstü S8 kategorisinde 1.04.77'lik derecesiyle Turgut Aslan Yaraman'dan geldi.

12 Eylül Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. (AA)