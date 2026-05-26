Harikasın Zeynep Sönmez: Milli tenisçimiz Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Fransa Açık çift kadınlarda ikinci tura yükselmeyi başardı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde ikinci tura çıktı.
ÇİFT KADINLARDA İKİNCİ TURA ÇIKTI
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep, Alman partneri Tatjana Maria ile çift kadınlar ilk turunda Fransız Carole Monnet-Estelle Cascino ikilisiyle karşılaştı.
Sönmez-Maria çifti, rakiplerini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
TEK KADINLARA VEDA ETTİ
Öte yandan milli tenisçimiz, tek kadınlarda ise veda etti. İlk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'yla karşılaşan Zeynep Sönmez, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
