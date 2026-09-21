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Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık

Filenin Sultanları ile hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Hande Baladın için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu yaz mücadele ettiği Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hande Baladın bu sefer aşk hayatıyla gündeme geldi.

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 3
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Hande Baladın bir süredir Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim ile aşk yaşıyordu.

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 4
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İkilinin Bağdat Caddesi'nde el ele dolaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilişkileri kanıtlandı.

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 5
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Onuralp Bitim, Hande Baladın'a destek olmak amacıyla millilerimizin maçlarında da sık sık görüntülendi.

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 6
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Ancak ikili için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in birbirlerini takipten çıktığı görüldü.

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık - Fotoğraf: 7
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Ayrılık iddiaları hayranlarını üzerken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Hande Baladın Filenin Sultanları
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