Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık
Filenin Sultanları ile hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Hande Baladın için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu yaz mücadele ettiği Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Filenin Sultanları'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hande Baladın bu sefer aşk hayatıyla gündeme geldi.
Hande Baladın bir süredir Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim ile aşk yaşıyordu.
İkilinin Bağdat Caddesi'nde el ele dolaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilişkileri kanıtlandı.
Onuralp Bitim, Hande Baladın'a destek olmak amacıyla millilerimizin maçlarında da sık sık görüntülendi.
Ancak ikili için ayrılık iddiaları gündeme geldi. Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in birbirlerini takipten çıktığı görüldü.
Ayrılık iddiaları hayranlarını üzerken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.