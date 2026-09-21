Halk TV Spor Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık

Hande Baladın'dan sürpriz ayrılık Filenin Sultanları ile hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Hande Baladın için sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya çıktı.

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