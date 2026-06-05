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Halk TV Spor Hande Baladın da katıldı: Milli takıma yeni sponsor

Hande Baladın da katıldı: Milli takıma yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu ve ses teknolojileri markası JBL Türkiye arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya milli voleybolcular Hande Baladın, Cansu Özbay, Murat Yenipazar ve Berkay Bayraktar katıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hande Baladın da katıldı: Milli takıma yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Voleybol Milli Takımları için ses teknolojileri markası JBL Türkiye ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

HANDE BALADIN VE CANSU ÖZBAY DA KATILDI

TVF'nin açıklamasına göre İstanbul'daki Voley Otel'de düzenlenen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aztek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ütebay ile milli voleybolcular Hande Baladın, Cansu Özbay, Murat Yenipazar ve Berkay Bayraktar katıldı.

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Üstündağ, sponsorluk anlaşmasının ardından Türk voleybolunun son yıllarda elde ettiği başarıların, yalnızca sportif açıdan değil, marka değeri bakımından da önemli bir seviyeye ulaşmasını sağladığını belirtti.

''BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ''

Türk voleybolunun gelişimine katkı sunmak isteyen markalarla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Üstündağ, "Bu süreçte bizimle aynı vizyonu paylaşan, Türk voleybolunun gelişimine katkı sunmak isteyen güçlü markalarla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın önde gelen ses teknolojileri markalarından JBL'in milli takımlarımızın resmi sponsoru olarak ailemize katılması son derece değerli." ifadelerini kullandı

Aztek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ütebay ise voleybolun son yıllarda Türkiye'de oluşturduğu heyecanın kendilerini bu iş birliğine yönlendirdiğini anlatarak milli takımlara destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Voleybol Hande Baladın
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