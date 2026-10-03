Türk futboluna damga vuran hakem soruşturmasında her gün yeni kayıtlar yayınlanırken, hakemleri belirleyen yapay zekanın kim olduğu ortaya çıktı!

Gazeteci Mevlüt Tezel, sosyal medyada MHK'ya yönelik yürütülen bu dev soruşturma ile ilgili iki görüşün hakim olduğunu belirterek, "Bir tarafta 'İşte yıllardır anlattığımız YAPI bu' diyenler. Diğer tarafta ise 'Fon vurgununu unutturmak için bu soruşturmayı başlattılar' diyenler! Oysa bahis soruşturmasından belliydi, daha büyük bir soruşturmanın yolda olduğu. Ortaya çıkanlara bakılırsa Emniyet uzun zamandan beri delil topluyormuş" ifadelerini kullandı.

Tezel, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

Böyle kapsamlı bir soruşturma bir haftada açılmaz!

Keşke "YAPI var", "Bu ligin sportif değeri yok" diyenlere "Şampiyon olamadınız diye ağlamayın" denmeseydi ve iddialar ciddiye alınsaydı.

"Dünya Kupası'nda Somali'den, Moritanya'dan hakemler görev aldı Türkiye'den tek bir hakem yok. YAPI Türk hakemliğini de bitirdi" diyenlere de yine "Ağlamayın" deniyordu!

Şampiyonlar Ligi finali ve son Dünya Kupası finalini yönetmiş Slavko Vincic'in derbi yönetmesine bile istemeyenler için ne yazsanız boş!

Sadede gelelim: Ferhat Gündoğdu, ekibi ve tetikçi hakemlerin kime çalıştığı ortaya çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı?

Bu suçların azmettiricisini bulmak için o işten en çok kimin yarar sağladığına bakılır!

Bu adamlar yıllardır bu kadar organize bir şekilde Süper Lig'in içinden geçerken elbette birilerine hizmet ettiler!

Azmettirici ortaya çıkarılmayacaksa, bu soruşturmanın bir anlamı kalmaz. Sadece "Fon krizini unutturmaya çalışıyorlar" diyenler haklı çıkar!

Bence Türk emniyeti ve yargısı bu soruşturmada sonuna kadar gidecek ve gerçekler ortaya çıkacak.

YAPAY ZEKANIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un arasında geçen skandal WhatsApp yazışmalarını okudunuz mu?

Okumayanlar için özet geçeyim:

Gündoğdu "Ne vereyim abime" diye sormuş, Kol da VAR'ı yöneten dahil istediği hakemleri tek tek söylemiş.

Gündoğdu da "Tamam... Beni sonra ara" demiş.

Bir de dalga geçer gibi "Hakemleri yapay zekâ belirliyor" diyorlardı.

Meğer yapay zekâ Yasin Kol'muş!

Geçtiğimiz senelerde bir takıma ilk 11 lig maçının 7'sini evinde oynatan, zorlu Avrupa maçları öncesi ve sonrasında deplasmana çıkarmayan fikstürü de yapay zekâ belirliyordu!

Gündoğdu ve Kol mesajlaşırken parola kullanmaya bile gerek duymamışlar.

Sanki halı sahaya adam seçiyorlar.

Mesajların hepsinde 'bize bir şey olmaz' özgüveni var!

Kim bilir yüz yüze neler konuşup, ne kararlar alıyorlardı?