Hakem soruşturması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'den ilk açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarına ilişkin inceleme başlatılmıştı.

SORUŞTURMADA MHK BAŞKANI DA GÜNDEMDE

Dosya kapsamında gerçekleştirilen açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi değerlendirmeleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakemler ve gözlemcilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından gözler Türk futbolunun önde gelen kulüplerine çevrildi.

GALATASARAY: YARGI SÜRECİNİ BEKLEYECEĞİZ

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray Kulübü, soruşturmayla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, “Yargı sürecinin sonuna kadar bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün, soruşturmanın hukuki sürecinin tamamlanmasının ardından gelişmelere göre tutum belirleyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Fenerbahçe cephesinden ise şu aşamada resmi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Seten'in aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, konuya ilişkin olarak, “Gelişmeleri dikkatlice izliyoruz, henüz bir açıklama yapmayacağız. Gelişmeleri izledikten sonra bir açıklama yapacağız” mesajını verdi.

Soruşturmanın seyri ve dosyaya girecek yeni bilgi ve belgelerin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin konuya ilişkin yeni açıklamalar yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.