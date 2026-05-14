Hakan Safi'ye Galatasaray şoku

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin transfer atağı yanıtsız kaldı. Inter'in yıldız oyun kurucu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'ye dönüş için tek adres belirledi: Galatasaray.

SAFİ'YE GALATASARAY ŞOKU

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı transfer söylemleriyle devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi, taraftarlara güçlü bir mesaj vermek adına Inter'deki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu sarı-lacivertli renklerle buluşturmak için girişimde bulundu. Ancak bu temas, henüz görüşme aşamasına bile ulaşamadan noktalandı.

ÇALHANOĞLU'NDAN AÇIK MESAJ

Spor muhabiri Erdem Açıkgöz, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin kritik bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıkgöz'ün aktardığına göre Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin görüşme talebini kibarca ama kararlı bir şekilde reddetti. Milli yıldızın ilettiği mesaj son derece netti: Türkiye'den yalnızca Galatasaray ile masaya oturmayı düşünüyor.

Açıkgöz, herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini de ayrıca teyit etti.

ASIL GÜNDEM INTER'LE UZATMA

Çalhanoğlu'nun önceliği aslında Türkiye değil. Muhabire göre 31 yaşındaki oyun kurucu, Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürüyor. Yüksek ihtimalle kariyerine San Siro'da devam edecek olan Çalhanoğlu, İtalya'daki başarılı dönemini uzatmaya hazırlanıyor. Bu gelişme ise Fenerbahçe ihtimalini neredeyse imkansız hale getirdi.