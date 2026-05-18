Fenerbahçe'de seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, teknik direktörlük koltuğu için ilk olarak yabancı isimlere gidecek. Safi olumlu sonuç alamaması halinde ise İsmail Kartal'ın kapısını çalacak.

Hakan Safi'nin teknik direktör planı belli oldu: Yerli adayı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, seçim ofisinde üyelerle bir araya geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Tarihin en iyi kadrosunu kuracaklarını tekrar vurgulayan Hakan Safi, “Ne gerekiyorsa yapacağız. Herkesin isteğini biliyoruz ve ona göre hareket edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” sözlerini sarf etti.

TEKNİK DİREKTÖRDE İLK TERCİHİ YABANCI

Teknik direktör koltuğu için de çalışmalarını sürdüren Hakan Safi'nin ilk adayının yabancı bir isim olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Paolo Maldini ile görüşen Safi'nin İtalyan efsaneyi danışmanı yapacağı kaydedildi.

B PLANI İSMAİL KARTAL

B planı olarak yerli bir ismi de gündemine alan Hakan Safi'nin tek tercihi İsmail Kartal oldu. Safi, yabancı isimlerle anlaşamaması halinde rotayı İsmail Kartal'a çevirecek.

AZİZ YILDIRIM'IN TERCİHİ JORGE JESUS

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın ise ilk adayının Al Nassr teknik direktörü Jorge Jesus olduğu öne sürülüyor. Yıldırım'ın yerli teknik adam tercihi ise Aykut Kocaman'dan yana.

