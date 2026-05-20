Hakan Safi'nin teknik direktör adayıydı: Antonio Conte'nin kararı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin teknik direktör adayı Antonio Conte'den flaş bir hamle geldi. İtalyan teknik adam, Napoli'den ayrılmaya karar verdi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi adaylar seçim çalışmalarına devam ediyor.
HAKAN SAFİ'NİN ADAYI ANTONIO CONTE
Hakan Safi’nin teknik direktörlük görevi için Antonio Conte’yle görüşüyor. İtalya'da yapılan ilk toplantının olumlu geçtiği öğrenilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
NAPOLI'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan teknik adam sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Napoli’den ayrılmaya karar verdi.
TAZMİNAT İSTEMİYOR
Haberde Antonio Conte’nin Napoli’den ayrılığı halinde herhangi bir fesih bedeli talep etmediği vurgulandı.
BİRBİRLERİNE SÖZ VERDİLER
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Conte'nin daha önce olası bir erken ayrılık halinde karşılıklı anlaşmaya söz verdiği ifade edildi.
