Hakan Safi'nin teknik direktör adayıydı: Antonio Conte'nin kararı ortaya çıktı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi adaylar seçim çalışmalarına devam ediyor.

HAKAN SAFİ'NİN ADAYI ANTONIO CONTE

Hakan Safi’nin teknik direktörlük görevi için Antonio Conte’yle görüşüyor. İtalya'da yapılan ilk toplantının olumlu geçtiği öğrenilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

NAPOLI'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan teknik adam sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Napoli’den ayrılmaya karar verdi.

TAZMİNAT İSTEMİYOR

Haberde Antonio Conte’nin Napoli’den ayrılığı halinde herhangi bir fesih bedeli talep etmediği vurgulandı.

BİRBİRLERİNE SÖZ VERDİLER

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Conte'nin daha önce olası bir erken ayrılık halinde karşılıklı anlaşmaya söz verdiği ifade edildi.