Halk TV Spor Hakan Safi'nin teklifini kabul etti: Yeni görevini resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, iletişim direktörlüğü görevine Yusuf Kenan Çalık'ı getirdi. Çalık, yeni görevini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurula adaylığını koyan Hakan Safi seçim kampanyasını başlattı.

YUSUF KENAN ÇALIK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ OLDU

Hakan Safi seçim kampanyasının iletişim direktörlüğüne yorumcu Yusuf Kenan Çalık'ı getirdi. Yeni görevini 10 Numara Youtube kanalında yaptığı konuşmayla duyuran Çalık şu sözleri sarf etti:

Dün önemli bir toplantı yaptık. Fenerbahçe için şimdi değilse ne zaman sorusuyla karşı karşıya kaldım. Üç hafta boyunca beni konuşturmayacağız, üç hafta boyunca Hakan Bey'in iletişim direktörüyüm.

"KAZAMAZSAK DA UMARIM FENERBAHÇE KAZANIR"

3 hafta araca vereceğiz. Hakan Bey'le birlikte seçimi kazanırsak, bilmiyorum ne olacağını. Kazanamazsak da, ki ben kazanacağımıza inanıyorum, kazanamazsak da umarım Fenerbahçe kazanır.

