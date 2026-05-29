Hakan Safi'nin sıradaki planı Bodrum

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Adayı Hakan Safi’nin Bodrum’da kongre üyeleriyle buluşacağı öğrenildi.

İSTANBUL DIŞINDAKİ KONGRE ÜYELERİYLE TEMASLAR ARTTI

Safi’nin Bodrum programında kulübün geleceğine yönelik projelerini anlatması, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve üyelerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Fenerbahçe camiasında seçim heyecanı her geçen gün yükselirken, adayların İstanbul dışındaki kongre üyeleriyle temaslarını artırdığı görülüyor.

Safi de son günlerde Muğla bölgesindeki buluşmalarına ağırlık veriyor. Başkan adayı, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelerek seçim vizyonunu anlatmıştı.

BODRUMLU İŞ ADAMI DA LİSTESİNDE

Öte yandan Bodrum iş dünyasının tanınan isimlerinden Dağlarca Çağlar’ın da Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde yer alması, Bodrum’daki buluşmaya yönelik ilgiyi artıran unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi Bodrum’da verilecek mesajlara çevrilmiş durumda.